2019-05-15T18:34:45+03:00
Происшествия

Брянскому осужденному увеличили срок за попытку задушить сотрудника колонии

Мужчине предстоит задержаться в исправительном учреждении еще на 2,5 года
Мария Дедкова
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Заключенному брянской колонии №1 добавили срок за попытку удушить сотрудника исправительного учреждения.

Все случилось 19 сентября прошлого года. Брянец, отбывающий наказание за убийство, схватил руками за шею начальника отряда отдела по воспитательной работе, сдавил ее, после чего отпустил, оттолкнув.

- За совершенное преступление суд назначил брянцу наказание - 2,5 года лишения свободы, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По совокупности приговоров окончательно заключенному присудили 3,5 года строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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