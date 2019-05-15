Брянскому осужденному увеличили срок за попытку задушить сотрудника колонии

15 Май 18:34 2019-05-15T18:34:45+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчине предстоит задержаться в исправительном учреждении еще на 2,5 года

Изменить размер текста: A A

Заключенному брянской колонии №1 добавили срок за попытку удушить сотрудника исправительного учреждения.

Все случилось 19 сентября прошлого года. Брянец, отбывающий наказание за убийство, схватил руками за шею начальника отряда отдела по воспитательной работе, сдавил ее, после чего отпустил, оттолкнув.

- За совершенное преступление суд назначил брянцу наказание - 2,5 года лишения свободы, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По совокупности приговоров окончательно заключенному присудили 3,5 года строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU