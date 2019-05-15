Брянцам предложили поучаствовать в акции «На работу на велосипеде»

15 Май 17:27 2019-05-15T17:28:01+03:00

Напомним, в прошлом году акцию поддержали горожане, чиновники и депутаты. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Ее проводят второй год подряд

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17 мая Брянск присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде». В нашем городе она пройдет второй раз.

По словам организаторов, основная цель акции - показать, что ездить на велосипеде может быть легко и удобно, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, в прошлом году акцию поддержали горожане, чиновники и депутаты. На площади Ленина велосипедистам вручили сувениры за участие.

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ИСТОЧНИК KP.RU