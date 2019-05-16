В Брянске возле детского сада «Пингвиненок» пройдут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-16T10:18:53+03:00

Если вы увидели нарушителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть. Фото: Евгения ГУСЕВА

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17 мая в Брянске водителей ждут очередные сплошные проверки. Полицейские будут дежурить на переулке Новозыбковском у детского сада "Пингвиненок" с 7.15 до 7.45. Полицейские проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей.

Полицейские напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.

Если вы увидели нарушителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU