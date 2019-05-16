В Брянске возле детского сада «Пингвиненок» пройдут сплошные проверки
Полицейские проследят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей
Если вы увидели нарушителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
17 мая в Брянске водителей ждут очередные сплошные проверки. Полицейские будут дежурить на переулке Новозыбковском у детского сада "Пингвиненок" с 7.15 до 7.45. Полицейские проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей.
Полицейские напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.
Если вы увидели нарушителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU