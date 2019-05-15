В Брянской области украинцу дали 2,5 года колонии за перевозку нелегальных мигрантов

15 Май 17:53 2019-05-15T17:53:16+03:00

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В Климовском районе осудили гражданина Украины за организацию канала нелегальной миграции .

Так, с 2014-го по 2015-й иностранец помогал перевозить из Москвы выходцев из Афганистана и Пакистана, чтобы те могли пересечь границу в Стародубском и Климовском районах Брянской области.

Во время задержания преступной группы он находился в Украине. Тогда его объявили в федеральный розыск. Позже иностранца все же задержали, сообщает пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В мае этого года вступило в силу решение Климовского районного суда, по которому иностранец получил 2,5 года колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU