В Брянской области украинцу дали 2,5 года колонии за перевозку нелегальных мигрантов
В Климовском районе осудили гражданина Украины за организацию канала нелегальной миграции .
Так, с 2014-го по 2015-й иностранец помогал перевозить из Москвы выходцев из Афганистана и Пакистана, чтобы те могли пересечь границу в Стародубском и Климовском районах Брянской области.
Во время задержания преступной группы он находился в Украине. Тогда его объявили в федеральный розыск. Позже иностранца все же задержали, сообщает пресс-служба УФСБ России по Брянской области.
В мае этого года вступило в силу решение Климовского районного суда, по которому иностранец получил 2,5 года колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU