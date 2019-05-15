Успей подписаться на любимую газету по сниженным ценам

15 Май 16:50 2019-05-16T16:52:08+03:00

Подпишись на "Комсомолку" по выгодным ценам с 14 по 26 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Интернет и социальные сети - это хорошо. Но никакой гаджет не заменит приятного шелеста газетных страниц "Комсомольской правды" в руках.

"Комсомольскую правду" любят тысячи брянцев от мала до велика. Это касается не только возраста, но и статуса.

Для того, чтобы "Комсомолку" можно было читать каждый день совсем необязательно дождливым утром спешить к газетному киоску. Можно просто подписаться, и мы позаботимся о доставке газеты прямиком в почтовый ящик ваших родителей или на нужное им почтовое отделение. Мы предлагаем вам порадовать ваших родителей и подписать их на родную, любимую еще с молодости газету – «Комсомольскую правду».

С 16 по 26 мая проходит Всероссийская декада подписки. А это значит, что пришло время подписаться по самым выгодным ценам в году. Успей подписаться на "Комсомолку" - цена снижена на 10%.

Чтобы не стоять в очереди за подпиской, вы можете упростить процесс и подписаться по интернету:

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ИСТОЧНИК KP.RU