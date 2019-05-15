В Брянской области на три дня изменится расписание пяти электричек

15 Май 16:35 2019-05-15T16:35:32+03:00

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтным работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянской области с 21 по 24 мая изменится расписание пяти электричек. На станции Брянск-Льговский запланировали ремонт.

Так, пригородные поезда из Брянска в Суземку и Комаричи, а также из Комаричей в Брянск проследуют по укороченному маршруту. Электропоезда не будут ходить на участке Синезерки - Брянск-Орловский.

Электрички из Брянска в Унечу и обратно в дни ремонта также не будут курсировать на участке Свень – Брянск-Орловский.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтным работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU