2019-05-15T16:04:41+03:00
Общество

В Брянске в куриных котлетах нашли «лишние» компонеты

К такому выводу пришли после лабораторных исследований
Мария Дедкова
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В этом году специалисты провели больше восьми тысяч исследований готовых продуктов из мяса.В этом году специалисты провели больше восьми тысяч исследований готовых продуктов из мяса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Брянске провели исследования готовых куриных котлет. В образцах обнаружили соевый белковый продукт, муку, а также ДНК крупного рогатого скота. Все три компонента не написали в составе.

- Использование растительных белковых добавок, замена одного вида сырья на другой стали распространенными способами уменьшения затрат, - рассказывают в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории. - Часто недобросовестные производители скрывают от потребителя настоящий состав продукта. Такие примеры можно выявить лишь лабораторным путем.

В этом году специалисты провели больше восьми тысяч исследований готовых продуктов из мяса. В 200 образцах нашли сою, крахмалосодержащие добавки, целлюлозу, а также виды мяса, не заявленные в составе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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