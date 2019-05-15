15 Май 15:05 2019-05-15T15:05:36+03:00

Делегация из Вьетнама приехала в Брянск обсудить вопросы сотрудничества. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Об этом заговорили на встрече главы региона и полномочного посла

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Брянской области предложили стать побратимом одной из провинций Вьетнама. Об этом говорили встрече главы региона Александра Богомаза и полномочного посла Вьетнама в России Нго Дык Маня, рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области.

На встрече также говорили не только о путях сотрудничества, но и о празднествах, посвященных перекрестному году России во Вьетнаме и Вьетнама в России. В 2019 году будут отмечать 25-летие двустороннего договора о дружбе между двумя государствами.

Посол во время визита посетил агропромышленные предприятия области, а также мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна».

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ИСТОЧНИК KP.RU