В Брянске ищут пропавшую Любовь Мальченкову
В Брянске пропала 58-летняя Любовь Мальченкова. С 10 мая родственники ничего не знают о ее местонахождении, говорят волонтеры-поисковики.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые крашеные, голубые глаза.
Была одета в белую куртку, белую кофту, голубые джинсы. На ногах - белые кроссовки.
С собой у Любви Мальченковой была темно-синяя сумка.
У пропавшей есть особая примета - она прихрамывает на левую ногу.
Если вы знаете, где находится Любовь Мальченкова, сообщите об этом по телефонам: 112, 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU