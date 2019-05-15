В Брянске ищут пропавшую Любовь Мальченкову

15 Май 14:28 2019-05-15T14:28:00+03:00

У пропавшей есть особая примета - она прихрамывает на левую ногу. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"

С 10 мая о горожанке ничего не известно

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В Брянске пропала 58-летняя Любовь Мальченкова. С 10 мая родственники ничего не знают о ее местонахождении, говорят волонтеры-поисковики.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые крашеные, голубые глаза.

Была одета в белую куртку, белую кофту, голубые джинсы. На ногах - белые кроссовки.

С собой у Любви Мальченковой была темно-синяя сумка.

У пропавшей есть особая примета - она прихрамывает на левую ногу.

Если вы знаете, где находится Любовь Мальченкова, сообщите об этом по телефонам: 112, 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU