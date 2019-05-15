2019-05-15T13:54:38+03:00
Общество

В Брянске просительница милостыни обокрала доверчивую пенсионерку

Теперь 21-летней девушке грозит до двух лет колонии
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске просительница милостыни обманула доверчивую старушку. По версии следствия, злоумышленница вытащила три тысячи рублей из кошелька пенсионерки.

Все случилось 22 апреля. К 92-летней жительнице Бежицы на улице подошли две женщины и попросили милостыню. Пенсионерка решила поделиться вещами с девушками и впустила их в дом.

После визита незнакомок пенсионерка не досчиталась денег.

Подозреваемую в краже задержали. Ею оказалась 21-летняя местная жительница, уже имевшая проблемы с законом.

- Девушка призналась, что, когда хозяйка жилья отлучилась на кухню, она вытащила деньги из ее кошелька, - говорят в пресс-сужбе УМВД России по Брянской области. - На горожанку завели уголовное дело. Теперь ей грозит два года колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для будущей дороги
В Сураже автомобилистка съехала в кювет и получила травму головы
Брянцев пригласили поучаствовать в книжном флешмобе
Брянская делегация принимает участие в III Международном съезде региональных операторов по обращению с ТКО
В Брянске нашли пропавшую Любовь Мальченкову
В Брянске 18 и 20 мая водителей ждут очередные сплошные проверки
Сотрудника брасовской колонии будут судить за попытку пронести наркотики для заключенного
В Брянской области на работу детских летних лагерей выделят 268,8 миллиона рублей
В основной период ЕГЭ сдадут 5876 брянских выпускников
В Брянске водителя ВАЗа наказали за выезд на встречку по записи регистратора
С начала года брянцы добровольно сдали 40 пистолетов и ружей
14-летний подросток из Дубровки украл мопед за 70 тысяч рублей
В Советском районе Брянска построят скейт-парк
Житель Брасовского района за месяц стащил с веранды знакомого все инструменты
В Брянске социальное такси могут сделать доступным для инвалидов по зрению и сердечников
Недобросовестные брянские застройщики смогут избежать уголовного преследования
В Брянске пройдет фестиваль радиоуправляемых машин
В Клинцах депутат избил 17-летнего парня
Брянскстат: средняя зарплата в области составила 27,7 тысячи рублей
Главу сельской администрации в Стародубском районе оштрафовали за темноту на улицах