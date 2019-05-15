В Брянске просительница милостыни обокрала доверчивую пенсионерку
В Брянске просительница милостыни обманула доверчивую старушку. По версии следствия, злоумышленница вытащила три тысячи рублей из кошелька пенсионерки.
Все случилось 22 апреля. К 92-летней жительнице Бежицы на улице подошли две женщины и попросили милостыню. Пенсионерка решила поделиться вещами с девушками и впустила их в дом.
После визита незнакомок пенсионерка не досчиталась денег.
Подозреваемую в краже задержали. Ею оказалась 21-летняя местная жительница, уже имевшая проблемы с законом.
- Девушка призналась, что, когда хозяйка жилья отлучилась на кухню, она вытащила деньги из ее кошелька, - говорят в пресс-сужбе УМВД России по Брянской области. - На горожанку завели уголовное дело. Теперь ей грозит два года колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU