В Брянске планируют расширить перечень жителей с правом на социальное такси

15 Май 13:34 2019-05-15T13:34:36+03:00

В этом году услугами соцтакси воспользовались 997 раз. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов

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В Брянске планируют расширить перечень категорий жителей, имеющих право на социальное такси. С таким предложением выступили депутаты. Услугу хотят сделать доступной не только для инвалидов, неспособных самостоятельно передвигаться, а также для инвалидов по зрению и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В распоряжении транспортников сейчас четыре специально оборудованных автобуса. Служба социального такси принимает заявки без выходных с 8 утра до 8 вечера.

- С каждым годом количество поездок у службы увеличивается, рассказывают в пресс-службе брянского горсовета. - В прошлом году маломобильные жители пользовались услугами такси 3037 раз. 997 поездок колясочники совершили уже в этом году.

Из городского бюджета в 2018-м на перевозки выделили около двух с половиной миллионов рублей. Чуть большая - в этом году. Сумму могут увеличить в зависимости от потребности в услуге.

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ИСТОЧНИК KP.RU