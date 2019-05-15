2019-05-15T13:11:26+03:00
Общество

О развитии социального такси

Вопрос обсуждали депутаты комитета по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан. Провёл заседание председатель комитета Вячеслав Губанов
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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По информации, предоставленной депутатам отделом транспорта городской администраци, на маршруте 31Д работают автомобили, оборудованные пандусами. В рейс выходят 26 специализированных машин коммерческого перевозчика. По закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в муниципальных предприятиях есть 7 троллейбусов и 126 автобусов, оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями. Это более 40% всего подвижного состава. Более востребованным у людей с ограниченными возможностями остаётся социальное такси.

С каждым годом количество поездок у этой службы увеличивается. Начинало оно работу с тысячи вызовов за год. В прошлом году маломобильные жители пользовались специально оборудованными автомобилями для 3037 поездок. 997 раз колясочники ездили на такси уже в этом году. Из городского бюджета в 2018-м на это было выделено около двух с половиной миллионов рублей. Чуть большая сумма заложена в этом году. Она может быть увеличена в зависимости от потребности в услуге. Как было сказано на заседании, резервы для этого есть.

В распоряжении транспортников сейчас 4 специально оборудованных автобуса. Служба принимает заявки без выходных с 8 утра до 8 вечера. Поездку желательно планировать и обращаться не ранее чем за 15 дней и не позднее, чем за 12 часов до начала оказания услуги. Перевозит пассажиров социальное такси тоже ежедневно. Поданные вовремя заявки выполняются на 100%.

Депутаты подняли вопрос о расширения перечня жителей, которые имеют право вызвать специализированный транспорт. Сейчас к этой категории относятся инвалиды I группы и дети-инвалиды до 18 лет, неспособные самостоятельно передвигаться, а также люди, имеющие медицинские показания к обеспечению специальными средствами передвижения. Получить право пользоваться социальным такси хотели бы инвалиды по зрению, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Вопрос поручено проработать отделу по транспорту Брянской городской администрации.

— Понятно, что услуга востребованная, социально-значимая, её необходимо делать более доступной. Нужны конкретные предложения по развитию службы социального такси, — сказал председатель комитета Вячеслав Губанов.

Отделу по транспорту Брянской городской администрации поручено проработать такие предложения. К вопросу депутаты намерены вернуться на следующем заседании комитета, в июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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