Запрос на интеллектуальное развитие молодежи

15 Май 13:07 2019-05-15T13:07:29+03:00

На заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политике обсудили 6 вопросов. Депутаты поддержали инициативы по развитию муниципальных библиотек и детского шахматного клуба. Заседание провел председатель комитета Мухтар Бадырханов

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В Брянске работают 29 муниципальных библиотек: 11 детских, и 18 объединены в централизованную систему общедоступных.

В этом году на подписку газет и журналов в бюджете города предусмотрено около двух миллионов рублей, 5 миллионов — на комплектование книжных фондов. Начальник управления культуры городской администрации Владимир Севченков отметил, что это рекордные суммы за последние годы. Он доложил депутатам, что библиотеки как современные информационные учреждения широко используют новые технологии, расширяют аудиторию за счет пользователей, которые обращаются к ресурсам библиотек в режиме удаленного доступа. Все муниципальные библиотеки имеют странички в социальных сетях, развивают сайты учреждений, проводят Интернет-акции.

В прошлом году в общедоступных библиотеках были реализованы 33 творческие программы, в том числе по работе с инвалидами, краеведению, истории России, экологические, по работе с молодежью. В библиотеках работают кружки и клубы по интересам.

В детских библиотеках открыты виртуальные читальные залы Национальной электронной библиотеки, обеспечено подключение к Национальной электронной детской библиотеке. Во всех детских библиотеках в доступе читателей электронный каталог, электронные базы данных. Читатели могут воспользоваться тифлофлешплеером, устройством увеличивающим текст, оборудовано автоматизированное рабочее место для людей с ограниченными возможностями.

В каждой библиотеке есть терминал доступа в Национальную электронную библиотеку. В 15-ти организованы Центры правовой информации.

Летом в городских парках и скверах открываются выездные абонементы и читальные залы. В прошлом году так удалось привлечь около 6 000 читателей.

Как прозвучало на заседании комитета, посещаемость библиотек напрямую связана с их привлекательным образом. В рамках Национального проекта «Культура», Федерального проекта «Культурная среда», регионального проекта Брянской области «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры» разрабатываются заявки на участие в конкурсе по модернизации детской библиотеки № 5 как библиотеки нового поколения на основе Модельного стандарта. Есть планы сделать модельной городскую библиотеку №6.

Участие в проекте позволит привлечь из федерального бюджета около 5 миллионов рублей на каждую библиотеку. Это позволит им стать современными технически оснащенными информационными центрами, популяризирующими книгу и чтение через новые интерактивные и мультимедиа технологии, новые форматы работы.

Главным условием участия в Проекте «Культура» по созданию модельных библиотек является капитальный ремонт здания. В 2018 году осуществлен капитальный ремонт библиотеки №6, и она сможет принять участие в конкурсе на 2020 год.

Депутаты поддержали инициативу о модернизации библиотек:

- В современном обществе есть запрос на интеллектуальное развитие. Модернизация библиотек - важный проект для всех, - сказал председатель комитета Мухтар Бадырханов.

Депутаты поддержали инициативы руководства городской Детско-юношеской спортивной школы по шахматам и шашкам. Они планируют в этом году принять участие в региональной программе инициативного бюджетирования, чтобы реализовать проект по популяризации шахмат и созданию класса для дистанционного обучения игре. От Российской Шахматной Федерации брянская школа получила грант на миллион рублей. На эти деньги закуплены ноутбуки.

Депутаты приветствовали уверенные шаги руководства и родителей воспитанников спортивной школы по модернизации процесса обучения и популяризации шахмат среди школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU