В Стародубе под колеса иномарки попала 77-летняя женщина

15 Май 12:30 2019-05-15T12:30:19+03:00

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В Стародубе на улице Красноармейской вечером во вторник, 14 мая, произошло ДТП.

По предварительной информации, 46-летний водитель за рулем "Тайоты Спринтер" сбил пенсионерку, переходившую дорогу возле пешеходного перехода.

В ДТП 77-летняя женщина получила переломы рук, поясняют в областной Госавтоинспекции.

Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, назначили лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU