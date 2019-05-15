В Стародубе под колеса иномарки попала 77-летняя женщина
Пенсионерка получила переломы руки
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В Стародубе на улице Красноармейской вечером во вторник, 14 мая, произошло ДТП.
По предварительной информации, 46-летний водитель за рулем "Тайоты Спринтер" сбил пенсионерку, переходившую дорогу возле пешеходного перехода.
В ДТП 77-летняя женщина получила переломы рук, поясняют в областной Госавтоинспекции.
Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, назначили лечение и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU