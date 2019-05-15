2019-05-15T12:14:55+03:00
Происшествия

Брянца арестовали за избиение пенсионера в автосервисе

Теперь уроженцу Клинцов грозит до восьми лет колонии
Мария Дедкова
Поделиться:
Клинчанин рискует надолго угодить в тюрьму.Клинчанин рискует надолго угодить в тюрьму.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

В Брянске арестовали 45-летнего мужчину. По версии следствия, в автосервисе он ударил пожилого мужчину, перенесшего операцию.

Все случилось в Советском районе Брянска. Как рассказал полицейским 72-летний пенсионер в очереди в автосервисе он поссорился с другим клиентом. Тот высмеивал манеру вождения пожилого мужчины и сильно ударил его в живот.

- Потерпевшему стало плохо, и он вызвал скорую помощь, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Медики диагностировали серьезные повреждения внутренних органов.

Буяна, 45-летнего уроженца Клинцовского района, задержали. Он дал признательные показания. Теперь ему грозит до восьми лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для будущей дороги
В Сураже автомобилистка съехала в кювет и получила травму головы
Брянцев пригласили поучаствовать в книжном флешмобе
Брянская делегация принимает участие в III Международном съезде региональных операторов по обращению с ТКО
В Брянске нашли пропавшую Любовь Мальченкову
В Брянске 18 и 20 мая водителей ждут очередные сплошные проверки
Сотрудника брасовской колонии будут судить за попытку пронести наркотики для заключенного
В Брянской области на работу детских летних лагерей выделят 268,8 миллиона рублей
В основной период ЕГЭ сдадут 5876 брянских выпускников
В Брянске водителя ВАЗа наказали за выезд на встречку по записи регистратора
С начала года брянцы добровольно сдали 40 пистолетов и ружей
14-летний подросток из Дубровки украл мопед за 70 тысяч рублей
В Советском районе Брянска построят скейт-парк
Житель Брасовского района за месяц стащил с веранды знакомого все инструменты
В Брянске социальное такси могут сделать доступным для инвалидов по зрению и сердечников
Недобросовестные брянские застройщики смогут избежать уголовного преследования
В Брянске пройдет фестиваль радиоуправляемых машин
В Клинцах депутат избил 17-летнего парня
Брянскстат: средняя зарплата в области составила 27,7 тысячи рублей
Главу сельской администрации в Стародубском районе оштрафовали за темноту на улицах