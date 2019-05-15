Брянца арестовали за избиение пенсионера в автосервисе

15 Май 12:13 2019-05-15T12:14:55+03:00

Теперь уроженцу Клинцов грозит до восьми лет колонии

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В Брянске арестовали 45-летнего мужчину. По версии следствия, в автосервисе он ударил пожилого мужчину, перенесшего операцию.

Все случилось в Советском районе Брянска. Как рассказал полицейским 72-летний пенсионер в очереди в автосервисе он поссорился с другим клиентом. Тот высмеивал манеру вождения пожилого мужчины и сильно ударил его в живот.

- Потерпевшему стало плохо, и он вызвал скорую помощь, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Медики диагностировали серьезные повреждения внутренних органов.

Буяна, 45-летнего уроженца Клинцовского района, задержали. Он дал признательные показания. Теперь ему грозит до восьми лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU