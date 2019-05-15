2019-05-15T11:55:45+03:00
Звезды

В Брянске стартовал международный фестиваль «Театр+»

Торжественное открытие прошло 14 мая
Мария Дедкова
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По словам орагнизаторов, фестиваль в этом году пройдет в новом формате.По словам орагнизаторов, фестиваль в этом году пройдет в новом формате.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске во вторник, 14 мая, прошло открытие международного фестиваля «Театр+». Почетные гости, руководство области и деятели культуры собрались в театре драмы. После торжественной церемонии открытия на сцене показали спектакль «Маскарад».

Фестиваль в этом году пройдет в новом формате, пояснили в пресс-службе правительства Брянской области. На различных площадках выступят деятели театрального, музыкального и изобразительного искусства, состоятся книжный фестиваль и фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по актерскому мастерству, круглые столы и другие торжества.

22 театра из Брянска, Москвы, Новосибирска, Орла, Петрозаводска, Томска, Рязани, Гомеля, Минска, Гродно, Бобруйска, Пловдива покажут 27 спектаклей.

Почетными гостями станут член Совета при президенте по культуре и искусству Алексей Варламов, автор «Тотального диктанта - 2019» Павел Басинский, заведующая кафедрой театра и сценических искусств колледжа «Годсмит» Лондонского университета Мария Шевцова, драматург Валерий Семеновский и многие другие.

Брянцы в рамках фестиваля смогут посетить выставочные проекты: «Современные иконописцы России и Беларуси», «Сибирский валенок», «Из серии Зазеркалье».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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