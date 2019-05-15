Попавших под статью высокопоставленных брянских полицейских отстранили от должностей

15 Май 11:18 2019-05-15T11:20:59+03:00

По версии следствия, правоохранители приняли незаконное решения о возврате доказательств по уголовному делу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

Четырех высокопоставленных брянских полицейских, которых обвинили в превышении полномочий, временно отстранили от должностей. Такое решение принял Советский районный суд после ходатайства следователя, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, под статью попали: начальник УМВД России по Брянску, начальник отделения и старший оперуполномоченный отделения № 3 ОЭБ и ПК УМВД России по Брянску, помощник начальника по тылу ФКУЗ «МСЧ МВД России по Брянской области».

По версии следствия, правоохранители приняли незаконное решения о возврате доказательств по уголовному делу. Таким образом, пропали немаркированные сигареты на четыре миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU