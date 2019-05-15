Попавших под статью высокопоставленных брянских полицейских отстранили от должностей
Четырех высокопоставленных брянских полицейских, которых обвинили в превышении полномочий, временно отстранили от должностей. Такое решение принял Советский районный суд после ходатайства следователя, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Напомним, под статью попали: начальник УМВД России по Брянску, начальник отделения и старший оперуполномоченный отделения № 3 ОЭБ и ПК УМВД России по Брянску, помощник начальника по тылу ФКУЗ «МСЧ МВД России по Брянской области».
По версии следствия, правоохранители приняли незаконное решения о возврате доказательств по уголовному делу. Таким образом, пропали немаркированные сигареты на четыре миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU