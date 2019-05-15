На Брянщине набирает обороты масштабная акция ЛДПР

15 Май 11:16 2019-05-15T11:16:27+03:00

В этом году традиционная акция «Собери ребенка в школу» охватит порядка двух тысяч ребят по всей Брянской области

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Партия добрых дел, как позиционирует себя ЛДПР, продолжает вручать практичные и полезные подарки ребятам из многодетных семей. При поддержке благотворительного фонда депутата Госдумы Бориса Пайкина в рамках акции регионального отделения партии Жириновского «Собери ребенка в школу» желто-синие, узнаваемые на улицах брянских городов и сел рюкзаки получили еще около пятидесяти учащихся брянских школ. Эту почетную миссию выполнил депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин.

В новых с иголочки рюкзаках для малышей – тетрадки, ручки, дневники, футболки, бейсболки, сладкие подарки. Сюрпризом для взрослых – родителей ребят – стали уложенные в ранцы комплекты семян овощных культур и зелени, а также перчатки для работы на приусадебном участке или огороде. В Брянской области одновременно проходит еще одна акция от ЛДПР – «Время сеять добро». И такое совпадение не случайно, а даже символично. Как отметил Сергей Антошин, обе они призваны подарить радость в равной степени и маленьким, и большим жителям региона, помочь людям.

Отмечены были также учащиеся старших классов, которые отличились на различных спортивных соревнованиях. Им вручили вместительные сумки, с которыми можно отправляться на тренировку, не боясь, что что-то не поместится. Кстати, многие ребята пришли за подарками с гроздьями увесистых медалей, завоеванных на турнирах по боксу и вольной борьбе, самбо и футболу. Они также получили канцелярские принадлежности, кепки, футболки для занятий спортом и сладкие подарки.

В этом году традиционная акция «Собери ребенка в школу», как заявлено, охватит порядка двух тысяч ребят по всей Брянской области. Она продлится до конца июня. Подать заявку на получение школьного набора и получить всю информацию о ней можно по телефону: +7 (4832) 66-02-96 или непосредственно в офисе регионального отделения ЛДПР по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.17.

ИСТОЧНИК KP.RU