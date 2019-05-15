2019-05-15T11:16:27+03:00
Политика

На Брянщине набирает обороты масштабная акция ЛДПР

Еще около полусотни брянских школьников получили ранцы в рамках акции «Собери ребенка в школу»
Мария Иванова
Поделиться:
В этом году традиционная акция «Собери ребенка в школу» охватит порядка двух тысяч ребят по всей Брянской областиВ этом году традиционная акция «Собери ребенка в школу» охватит порядка двух тысяч ребят по всей Брянской области
Изменить размер текста:

Партия добрых дел, как позиционирует себя ЛДПР, продолжает вручать практичные и полезные подарки ребятам из многодетных семей. При поддержке благотворительного фонда депутата Госдумы Бориса Пайкина в рамках акции регионального отделения партии Жириновского «Собери ребенка в школу» желто-синие, узнаваемые на улицах брянских городов и сел рюкзаки получили еще около пятидесяти учащихся брянских школ. Эту почетную миссию выполнил депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин.

В новых с иголочки рюкзаках для малышей – тетрадки, ручки, дневники, футболки, бейсболки, сладкие подарки. Сюрпризом для взрослых – родителей ребят – стали уложенные в ранцы комплекты семян овощных культур и зелени, а также перчатки для работы на приусадебном участке или огороде. В Брянской области одновременно проходит еще одна акция от ЛДПР – «Время сеять добро». И такое совпадение не случайно, а даже символично. Как отметил Сергей Антошин, обе они призваны подарить радость в равной степени и маленьким, и большим жителям региона, помочь людям.

Отмечены были также учащиеся старших классов, которые отличились на различных спортивных соревнованиях. Им вручили вместительные сумки, с которыми можно отправляться на тренировку, не боясь, что что-то не поместится. Кстати, многие ребята пришли за подарками с гроздьями увесистых медалей, завоеванных на турнирах по боксу и вольной борьбе, самбо и футболу. Они также получили канцелярские принадлежности, кепки, футболки для занятий спортом и сладкие подарки.

В этом году традиционная акция «Собери ребенка в школу», как заявлено, охватит порядка двух тысяч ребят по всей Брянской области. Она продлится до конца июня. Подать заявку на получение школьного набора и получить всю информацию о ней можно по телефону: +7 (4832) 66-02-96 или непосредственно в офисе регионального отделения ЛДПР по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для будущей дороги
В Сураже автомобилистка съехала в кювет и получила травму головы
Брянцев пригласили поучаствовать в книжном флешмобе
Брянская делегация принимает участие в III Международном съезде региональных операторов по обращению с ТКО
В Брянске нашли пропавшую Любовь Мальченкову
В Брянске 18 и 20 мая водителей ждут очередные сплошные проверки
Сотрудника брасовской колонии будут судить за попытку пронести наркотики для заключенного
В Брянской области на работу детских летних лагерей выделят 268,8 миллиона рублей
В основной период ЕГЭ сдадут 5876 брянских выпускников
В Брянске водителя ВАЗа наказали за выезд на встречку по записи регистратора
С начала года брянцы добровольно сдали 40 пистолетов и ружей
14-летний подросток из Дубровки украл мопед за 70 тысяч рублей
В Советском районе Брянска построят скейт-парк
Житель Брасовского района за месяц стащил с веранды знакомого все инструменты
В Брянске социальное такси могут сделать доступным для инвалидов по зрению и сердечников
Недобросовестные брянские застройщики смогут избежать уголовного преследования
В Брянске пройдет фестиваль радиоуправляемых машин
В Клинцах депутат избил 17-летнего парня
Брянскстат: средняя зарплата в области составила 27,7 тысячи рублей
Главу сельской администрации в Стародубском районе оштрафовали за темноту на улицах