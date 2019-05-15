2019-05-15T10:30:58+03:00
Происшествия

Брянец, убивший знакомого за оскорбление невесты, получил 11 лет колонии

То, что горожанин был пьяным во время преступление, посчитали отягчающим обстоятельством
Мария Дедкова
Поделиться:
Страшная трагедия произошла в октябре прошлого года.Страшная трагедия произошла в октябре прошлого года.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Брянске за убийство случайного знакомого осудили 34-летнего мужчину. Как установили в суде, так горожанин отреагировал на оскорбление возлюбленной.

Все случилось в ночь с 18 на 19 октября прошлого года. Брянец выпивал со случайным знакомым на территории металлобазы на улице Вокзальной. Во время застолья новоиспеченные приятели поссорились.

- Горожанин достал мультиинструмент с открытым ножом, которым ударил своего оппонента, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - От причиненных ранений 39-летний потерпевший скончался на месте. На допросе подозреваемый рассказал, что тяжело переживал расставание с невестой, а собутыльник позволил нелестные высказывания в ее адрес.

За убийство брянец на 11 лет отправится в колонию строго режима. То, что в момент преступления он был пьяным, в суде расценили как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для будущей дороги
В Сураже автомобилистка съехала в кювет и получила травму головы
Брянцев пригласили поучаствовать в книжном флешмобе
Брянская делегация принимает участие в III Международном съезде региональных операторов по обращению с ТКО
В Брянске нашли пропавшую Любовь Мальченкову
В Брянске 18 и 20 мая водителей ждут очередные сплошные проверки
Сотрудника брасовской колонии будут судить за попытку пронести наркотики для заключенного
В Брянской области на работу детских летних лагерей выделят 268,8 миллиона рублей
В основной период ЕГЭ сдадут 5876 брянских выпускников
В Брянске водителя ВАЗа наказали за выезд на встречку по записи регистратора
С начала года брянцы добровольно сдали 40 пистолетов и ружей
14-летний подросток из Дубровки украл мопед за 70 тысяч рублей
В Советском районе Брянска построят скейт-парк
Житель Брасовского района за месяц стащил с веранды знакомого все инструменты
В Брянске социальное такси могут сделать доступным для инвалидов по зрению и сердечников
Недобросовестные брянские застройщики смогут избежать уголовного преследования
В Брянске пройдет фестиваль радиоуправляемых машин
В Клинцах депутат избил 17-летнего парня
Брянскстат: средняя зарплата в области составила 27,7 тысячи рублей
Главу сельской администрации в Стародубском районе оштрафовали за темноту на улицах