Брянец, убивший знакомого за оскорбление невесты, получил 11 лет колонии
В Брянске за убийство случайного знакомого осудили 34-летнего мужчину. Как установили в суде, так горожанин отреагировал на оскорбление возлюбленной.
Все случилось в ночь с 18 на 19 октября прошлого года. Брянец выпивал со случайным знакомым на территории металлобазы на улице Вокзальной. Во время застолья новоиспеченные приятели поссорились.
- Горожанин достал мультиинструмент с открытым ножом, которым ударил своего оппонента, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - От причиненных ранений 39-летний потерпевший скончался на месте. На допросе подозреваемый рассказал, что тяжело переживал расставание с невестой, а собутыльник позволил нелестные высказывания в ее адрес.
За убийство брянец на 11 лет отправится в колонию строго режима. То, что в момент преступления он был пьяным, в суде расценили как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU