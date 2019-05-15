Брянец, убивший знакомого за оскорбление невесты, получил 11 лет колонии

15 Май 10:30 2019-05-15T10:30:58+03:00

То, что горожанин был пьяным во время преступление, посчитали отягчающим обстоятельством

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В Брянске за убийство случайного знакомого осудили 34-летнего мужчину. Как установили в суде, так горожанин отреагировал на оскорбление возлюбленной.

Все случилось в ночь с 18 на 19 октября прошлого года. Брянец выпивал со случайным знакомым на территории металлобазы на улице Вокзальной. Во время застолья новоиспеченные приятели поссорились.

- Горожанин достал мультиинструмент с открытым ножом, которым ударил своего оппонента, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - От причиненных ранений 39-летний потерпевший скончался на месте. На допросе подозреваемый рассказал, что тяжело переживал расставание с невестой, а собутыльник позволил нелестные высказывания в ее адрес.

За убийство брянец на 11 лет отправится в колонию строго режима. То, что в момент преступления он был пьяным, в суде расценили как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU