В Брянске пенсионерка ушибла спину, упав в маршрутке
Пожилую женщину осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение
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В Брянске в очередной раз пассажир получил травмы, упав в общественном транспорте. На этот раз ДТП произошло 14 мая в начале шестого вечера на проспекте Ленина, рассказывают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 32-летний водитель микроавтобуса "Фиат Дукато" резко затормозил. В это время в салоне не смогла удержаться 72-летняя пенсионерка.
В ДТП пожилая женщина ушибла спину. Медики осмотрели старушку и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU