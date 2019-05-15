В Брянске пенсионерка ушибла спину, упав в маршрутке

15 Май 10:15 2019-05-15T10:15:22+03:00

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В Брянске в очередной раз пассажир получил травмы, упав в общественном транспорте. На этот раз ДТП произошло 14 мая в начале шестого вечера на проспекте Ленина, рассказывают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 32-летний водитель микроавтобуса "Фиат Дукато" резко затормозил. В это время в салоне не смогла удержаться 72-летняя пенсионерка.

В ДТП пожилая женщина ушибла спину. Медики осмотрели старушку и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU