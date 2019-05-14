В Брянске отпразднуют Международный день семьи

14 Май 18:33 2019-05-14T18:33:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске отметят Международный день семьи. 17 мая с 16.00 до 18.00 в парке-музее имени Алексея Толстого пройдут гулянья под названием «Семейный калейдоскоп», сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

На аллеях парка развернуться выставки мастеров декоративно-прикладного искусства. Для малышей организуют студию аквагримма. Также сотрудники парка проведут квест-игры и мастер-классы. Кроме того, брянцев ждут соревнования по бегу, прыжкам в длину, стрельбе из лука и дартсу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU