Брянец отправится за решетку на 11 за убийство случайного знакомого

14 Май 17:33 2019-05-14T17:33:35+03:00

Отбывать наказание брянец будет в колонии строгого режима. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приговор пока не вступил в законную силу

Изменить размер текста: A A

Брянец отправится за решетку на 11 за жестокое убийство случайного знакомого. 34-летнего жителя Бежицкого района признали виновным в убийстве мужчины.

- В суде нашло подтверждение, что 18 октября прошлого года нетрезвый обвиняемый поругался с малознакомым 39-летним мужчиной, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время ссоры он нанес оппоненту не менее 66 ударов клинками ножей мультиинструмента в шею, туловище, руки и ноги. От полученных ранений потерпевший умер на месте.

...Отбывать наказание брянец будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU