Брянец отправится за решетку на 11 за убийство случайного знакомого
Брянец отправится за решетку на 11 за жестокое убийство случайного знакомого. 34-летнего жителя Бежицкого района признали виновным в убийстве мужчины.
- В суде нашло подтверждение, что 18 октября прошлого года нетрезвый обвиняемый поругался с малознакомым 39-летним мужчиной, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время ссоры он нанес оппоненту не менее 66 ударов клинками ножей мультиинструмента в шею, туловище, руки и ноги. От полученных ранений потерпевший умер на месте.
...Отбывать наказание брянец будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU