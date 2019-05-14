2019-05-14T17:11:24+03:00
Общество

В центре Брянска на десять дней ограничат парковку

Это связано с проведением фестиваля "Театр +"
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Советском районе Брянска на десять дней с 14 по 24 мая ограничат парковку. Ограничение коснется территории, прилегающей к Брянской областной филармонии (въезд со стороны улицы Горького). Ограничение вводят на время проведения международного славянского фестиваля "Театр+". Поэтому у "Дружбы" смогут припарковаться только автомобили участников фестиваля и оперативных служб, сообщают в Брянской городской администрации.

Также 17, 18 и 19 мая с 00.00 до 18.30 в Советском районе будут временно ограничены парковка и движение автомобилей, за исключением транспортных средств участников мероприятия и оперативных служб:

- на площади Карла Маркса от дома №10 по улице Карла Маркса (здание Советской районной администрации) до дома №16 (поликлиника №4);

- на площади Карла Маркса от дома №7 (здание гостиницы «Центральная») до дома №2 (здание Брянской областной Думы);

- по бульвару Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для будущей дороги
В Сураже автомобилистка съехала в кювет и получила травму головы
Брянцев пригласили поучаствовать в книжном флешмобе
Брянская делегация принимает участие в III Международном съезде региональных операторов по обращению с ТКО
В Брянске нашли пропавшую Любовь Мальченкову
В Брянске 18 и 20 мая водителей ждут очередные сплошные проверки
Сотрудника брасовской колонии будут судить за попытку пронести наркотики для заключенного
В Брянской области на работу детских летних лагерей выделят 268,8 миллиона рублей
В основной период ЕГЭ сдадут 5876 брянских выпускников
В Брянске водителя ВАЗа наказали за выезд на встречку по записи регистратора
С начала года брянцы добровольно сдали 40 пистолетов и ружей
14-летний подросток из Дубровки украл мопед за 70 тысяч рублей
В Советском районе Брянска построят скейт-парк
Житель Брасовского района за месяц стащил с веранды знакомого все инструменты
В Брянске социальное такси могут сделать доступным для инвалидов по зрению и сердечников
Недобросовестные брянские застройщики смогут избежать уголовного преследования
В Брянске пройдет фестиваль радиоуправляемых машин
В Клинцах депутат избил 17-летнего парня
Брянскстат: средняя зарплата в области составила 27,7 тысячи рублей
Главу сельской администрации в Стародубском районе оштрафовали за темноту на улицах