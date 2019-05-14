В центре Брянска на десять дней ограничат парковку

14 Май 17:11 2019-05-14T17:11:24+03:00

Это связано с проведением фестиваля "Театр +"

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Брянска на десять дней с 14 по 24 мая ограничат парковку. Ограничение коснется территории, прилегающей к Брянской областной филармонии (въезд со стороны улицы Горького). Ограничение вводят на время проведения международного славянского фестиваля "Театр+". Поэтому у "Дружбы" смогут припарковаться только автомобили участников фестиваля и оперативных служб, сообщают в Брянской городской администрации.

Также 17, 18 и 19 мая с 00.00 до 18.30 в Советском районе будут временно ограничены парковка и движение автомобилей, за исключением транспортных средств участников мероприятия и оперативных служб:

- на площади Карла Маркса от дома №10 по улице Карла Маркса (здание Советской районной администрации) до дома №16 (поликлиника №4);

- на площади Карла Маркса от дома №7 (здание гостиницы «Центральная») до дома №2 (здание Брянской областной Думы);

- по бульвару Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU