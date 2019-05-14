2019-05-14T16:58:03+03:00
Происшествия

На брняцах отрабатывают новый вид телефонного мошенничества

Аферисты орудуют через эсэмэски
Елена РАКОВА
Поделиться:
В Брянской области появился новый вид телефонного мошенничества.В Брянской области появился новый вид телефонного мошенничества.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

На Брянщине появился новый виде телефонного мошенничества. Теперь аферисты выманивают деньги через присланные эсэмэски. Жертвой преступления стала 28-летняя жительница Карачевского района.

- На днях потерпевшей эсэмэс-сообщение с незнакомого номера в нем была интернет-ссылку, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Заинтересованная женщина открыла ссылку в браузере. После этого все приложения на телефоне оказались заблокированы. А с ее банковского счета списали 5,5 тысячи рублей.

Стражи порядка уточняют детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье: "Мошенничество".

УМВД России по Брянской области напоминает о необходимости соблюдать бдительность при получении эсэмэс-сообщений с незнакомых номеров. Не переходите по непонятным интернет-ссылкам, особенно, если на вашем телефоне установлено приложение, позволяющее производить операции со своим банковским счетом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для будущей дороги
В Сураже автомобилистка съехала в кювет и получила травму головы
Брянцев пригласили поучаствовать в книжном флешмобе
Брянская делегация принимает участие в III Международном съезде региональных операторов по обращению с ТКО
В Брянске нашли пропавшую Любовь Мальченкову
В Брянске 18 и 20 мая водителей ждут очередные сплошные проверки
Сотрудника брасовской колонии будут судить за попытку пронести наркотики для заключенного
В Брянской области на работу детских летних лагерей выделят 268,8 миллиона рублей
В основной период ЕГЭ сдадут 5876 брянских выпускников
В Брянске водителя ВАЗа наказали за выезд на встречку по записи регистратора
С начала года брянцы добровольно сдали 40 пистолетов и ружей
14-летний подросток из Дубровки украл мопед за 70 тысяч рублей
В Советском районе Брянска построят скейт-парк
Житель Брасовского района за месяц стащил с веранды знакомого все инструменты
В Брянске социальное такси могут сделать доступным для инвалидов по зрению и сердечников
Недобросовестные брянские застройщики смогут избежать уголовного преследования
В Брянске пройдет фестиваль радиоуправляемых машин
В Клинцах депутат избил 17-летнего парня
Брянскстат: средняя зарплата в области составила 27,7 тысячи рублей
Главу сельской администрации в Стародубском районе оштрафовали за темноту на улицах