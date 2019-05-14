На брняцах отрабатывают новый вид телефонного мошенничества

14 Май 16:58 2019-05-14T16:58:03+03:00

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На Брянщине появился новый виде телефонного мошенничества. Теперь аферисты выманивают деньги через присланные эсэмэски. Жертвой преступления стала 28-летняя жительница Карачевского района.

- На днях потерпевшей эсэмэс-сообщение с незнакомого номера в нем была интернет-ссылку, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Заинтересованная женщина открыла ссылку в браузере. После этого все приложения на телефоне оказались заблокированы. А с ее банковского счета списали 5,5 тысячи рублей.

Стражи порядка уточняют детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье: "Мошенничество".

УМВД России по Брянской области напоминает о необходимости соблюдать бдительность при получении эсэмэс-сообщений с незнакомых номеров. Не переходите по непонятным интернет-ссылкам, особенно, если на вашем телефоне установлено приложение, позволяющее производить операции со своим банковским счетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU