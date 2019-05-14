2019-05-14T16:12:19+03:00
Общество

В Брянской области заработала "горячая линия" по вопросам укусов клещей

Елена РАКОВА
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У клещей идет "сезон охоты".У клещей идет "сезон охоты".Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Сезон клещей в самом разгаре. От укусов паразитов пострадали уже около сотни брянцев. В региональном Управлении Роспотребнадзора работает "горячая линия" по вопросам укусов клещей и защиты от них.

- В рамках "горячей линии" жители региона смогут получить консультацию специалистов о мерах индивидуальной защиты от нападения клещей, - рассказывают в Роспотребнадзоре. - Узнают, что делать и куда обращаться, если клещ все же укусил, а также какие меры предпринять в случае положительного результата на инфекции при исследовании клеща, какие симптомы характерны для заболеваний

КУДА ЗВОНИТЬ?

(4832) 72-24-28 и 72-18-21 - "горячая линия" Управления Роспотребнадзора по Брянской области. Звонки принимают с 10.00 до 17.00, с перерывом с 12.00 до 13.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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