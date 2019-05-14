Три брянских студента вышли в финал всероссийского кубка по менеджменту

14 Май 15:46 2019-05-14T15:46:30+03:00

За победу в турнире они будут бороться в Москве

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Сразу три брянских студента Алексей Шиков, Андрей Паниченко и Никита Азарченковвышли в финал всероссийского молодежного Кубка по менеджменту "Управляй!". Все они учатся в брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Полуфинал соревнований прошел в Воронеже. Финал турнира состоится в конце мая в Москве.

- На соревнованиях участники выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения, - уточнили организаторы. - Цель Кубка по менеджменту – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

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ИСТОЧНИК KP.RU