В новозыбковской закусочной убили 60-летнюю сотрудницу
Полиция занимается поиском преступника
По факту убийства следователи завели уголовное дело.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Страшная трагедия произошла на улице Первомайской в Новозыбкове. В одной из местных закусочных зарезали 60-летнюю сотрудницу, сообщает издание Новозыбков.Su.
Пострадавшую нашел случайный посетитель. Он вызвал скорую помощь и полицию. Однако женщина умерла до приезда медиков.
Как рассказывают в межрайонном следственном отделе, по факту убийства завели уголовное дело. Поиски злоумышленника продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU