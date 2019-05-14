В новозыбковской закусочной убили 60-летнюю сотрудницу

14 Май 14:30 2019-05-14T14:30:08+03:00

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Страшная трагедия произошла на улице Первомайской в Новозыбкове. В одной из местных закусочных зарезали 60-летнюю сотрудницу, сообщает издание Новозыбков.Su.

Пострадавшую нашел случайный посетитель. Он вызвал скорую помощь и полицию. Однако женщина умерла до приезда медиков.

Как рассказывают в межрайонном следственном отделе, по факту убийства завели уголовное дело. Поиски злоумышленника продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU