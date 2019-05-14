Брянский пловец Илья Бородин стал победителем первенства России

14 Май 14:05 2019-05-14T14:05:11+03:00

Спортсмену и его тренеру вручили памятные награды

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Брянец Илья Бородин занял первое место на первенстве России по плаванию. Соревнования проходили с 4 по 8 мая в Волгограде. На турнир приехали 520 юных пловцов из 59 регионов страны.

У юношей в возрасте 15-16 лет лучшим спортсменом соревнований, набравшим наибольшее количество очков, стал Илья Бородин. На дистанции 400 метров комплексным плаванием он установил новый рекорд – 4 минуты 22,25 секунды, сообщает брянский центр спортивной подготовки сборных команд.

Победителю и его тренеру Марии Свистак вручили памятные награды от всероссийской федерации плавания.

Соревнования послужили отбором для участия российских пловцов в Европейском юношеском Олимпийском фестивале, который пройдет с 20 по 28 июля в Баку.

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ИСТОЧНИК KP.RU