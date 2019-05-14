После вмешательства Бориса Пайкина брянцам увеличили пенсии

14 Май 13:39 2019-05-14T13:39:20+03:00

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В конце марта во время личного приема к брянскому депутату Госдумы Борису Пайкину обратились пенсионеры из Навлинского района, которые пожаловались на ущемление их пенсионных прав. Людей попросту лишили повышенных выплат за многолетний стаж работы в сельском хозяйстве. Пожилые брянцы годами безуспешно обивали пороги кабинетов чиновников. Чтобы восстановить справедливость, лидеру регионального отделения ЛДПР понадобилось меньше месяца.

Пенсионеры Валентина и Виктор Шевцов из села Ревны и Анна Вещунова из села Соколово отработали по 35 и более лет ветеринарами на селе. Они по закону имели право на 25-процентную надбавку к пенсии. Однако пенсионный орган в этом праве им отказывал. Там пожилым людям ответили, что Навлинская районная ветеринарная станция, где они состояли в штате, постоянно выезжая в командировки в колхозы и совхозы, якобы не отнесена к категории сельскохозяйственных, поскольку находилась территориально в поселке городского типа. При этом все документы, подтверждающие многолетнюю работу именно на селе, у пенсионеров имелись.

Борис Пайкин направил депутатский запрос на имя министра труда и социальной защиты Максима Топилина с просьбой совместно с Пенсионным фондом дать оценку обоснованности отказа и в противном случае пересмотреть решение.

На днях депутат получил ответ из Минтруда: размер страховой пенсии для Шевцовых и Вещуновой пересчитан, а все-таки полагающуюся надбавку им начислили с 1 января этого года. И пенсию в новом размере, и доплаты за предыдущие месяцы года они получат уже в мае.

Как отметил парламентарий Борис Пайкин, «отрадно, что удалось добиться справедливости по этим конкретным обращениям, но сейчас стоит более важная задача, касающаяся тысяч россиян». «Мы с коллегами по фракции ЛДПР пытаемся внести существенные поправки в саму статью о надбавках к пенсии за работу в сельском хозяйстве, - сказал депутат Госдумы. - На сегодня эти 25% за сельскохозяйственный стаж выплачиваются только в том случае, если пенсионер продолжает жить в деревне. А ведь пожилые люди часто перебираются в город к детям по состоянию здоровья, к тому же часто в результате изменения границ муниципальных образований некоторые населенные пункты меняют статус и исключаются из относящихся к сельской местности. В Думе сейчас находится на рассмотрении внесенный нами законопроект, по которому надбавка к пенсии труженикам села должна выплачиваться вне зависимости от места проживания».

ИСТОЧНИК KP.RU