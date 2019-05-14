В Брянске задержали банду теневых банкиров
В Брянске накрыли банду теневых банкиров.
- Установлено, что злоумышленники образовали через подставных лиц более 10 коммерческих организаций, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Кроме того, заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 800 миллионов рублей, а доход злоумышленников - 21 миллион рублей.
Полицейские и сотрудники Росгвардии провели обыски в домах и офисах предполагаемых преступников. Правоохранители изъяли документы, печати, банковские карты, а также наличные средства.
Предполагаемого организатора банды, 56-летнего брянца, арестовали.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU