2019-05-14T13:37:45+03:00
Происшествия

В Брянске задержали банду теневых банкиров

По версии следствия, они незаконно получили больше 21 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Полицейские и сотрудники Росгвардии провели обыски в домах и офисах предполагаемых преступников.Полицейские и сотрудники Росгвардии провели обыски в домах и офисах предполагаемых преступников.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске накрыли банду теневых банкиров.

- Установлено, что злоумышленники образовали через подставных лиц более 10 коммерческих организаций, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Кроме того, заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 800 миллионов рублей, а доход злоумышленников - 21 миллион рублей.

Полицейские и сотрудники Росгвардии провели обыски в домах и офисах предполагаемых преступников. Правоохранители изъяли документы, печати, банковские карты, а также наличные средства.

Предполагаемого организатора банды, 56-летнего брянца, арестовали.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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