С начала года в Брянской области нашли 30 поддельных купюр
Это меньше, чем за такой же период в прошлом году
Чаще всего подделывают пятитысячные купюры.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
С начала года в Брянской области нашли 30 поддельных банкнот. Это на четыре меньше, чем в прошлом году.
- Чаще всего подделывают купюры номиналом в пять тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Отделения по Брянской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. - Их оказалась 21 штука. Однотысячных фальшивок выявили семь штук. Банкноты более мелких номиналов подделывают еще реже. В этом году обнаружили только одну купюру в 500 рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU