2019-05-14T13:39:11+03:00
Экономика

С начала года в Брянской области нашли 30 поддельных купюр

Это меньше, чем за такой же период в прошлом году
Мария Дедкова
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Чаще всего подделывают пятитысячные купюры.Чаще всего подделывают пятитысячные купюры.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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С начала года в Брянской области нашли 30 поддельных банкнот. Это на четыре меньше, чем в прошлом году.

- Чаще всего подделывают купюры номиналом в пять тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Отделения по Брянской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. - Их оказалась 21 штука. Однотысячных фальшивок выявили семь штук. Банкноты более мелких номиналов подделывают еще реже. В этом году обнаружили только одну купюру в 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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