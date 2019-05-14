2019-05-14T13:17:35+03:00
Общество

Из Брянска вылетел первый в этом году самолет в Симферополь

Загрузка рейса составила 95 процентов
Мария Дедкова
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Напомним, в понедельник,13 мая, из Брянска отправился первый самолет в Анапу. Полет прошел успешно.Напомним, в понедельник,13 мая, из Брянска отправился первый самолет в Анапу. Полет прошел успешно.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Во вторник, 14 мая, из Брянска отправился первый в этом сезоне самолет из Брянска в Симферополь. Авиалайнер компании "Руслайн" вылетел в 10.00 и приземлился в столице Крыма в 12.25.

Первый рейс, как сообщают в пресс-службе правительства Брянской области, был загружен на 95 процентов. Есть рейсы, где билеты оказались выкуплены полностью.

Из Симферополя в Брянск самолет должен отправиться в 13.05.

По словам директора брянского аэропорта Александра Сая, прорабатываются новые направления полетов: Минеральный воды, Казань, Калининград, Минск.

Напомним, в понедельник,13 мая, из Брянска отправился первый самолет в Анапу. Полет прошел успешно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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