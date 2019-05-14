За неделю клещи покусали 35 брянцев

14 Май 11:56 2019-05-14T11:56:06+03:00

Пострадали от кровопийц также 15 детей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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За неделю, с 6 по 13 мая, в Брянской области к медиками с укусами клещей обратились 35 человек. Пострадали от кровопийц также 15 детей.

К 13 мая прививки от энцефалита сделали 67 человек. Все они выезжают в эндемичные зоны страны, поясняют в областном управлении Роспотребнадзора.

Чтобы не допустить распространения клещей на Брянщине, улицы городов и деревень обрабатывают. На данный момент обработку провели на площади 227,5 гектара.

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ИСТОЧНИК KP.RU