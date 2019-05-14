В Брянске 11-летний школьник ушиб спину, упав в автобусе
В Брянске в понедельник,13 мая, два человека получили травмы, упав в общественном транспорте, сообщают в областной Госавтоинспекции.
Так, около семи часов вечера на улице Ульянова в автобусе не сумел удержаться 11-летний пассажир. В ДТП мальчик ушиб позвоночник.
Похожий случай произошел чуть раньше на улице Калинина. Около двух часов дня 52-летняя женщина упала в маршрутке № 246. По предварительной версии, 43-летний водитель микроавтобуса резко затормозил. В ДТП пассажирка получила ушибы головы, ноги, руки и груди.
Пострадавшим медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
Полицейские же продолжают проверку по фактам ДТП, выясняя их причины и обстоятельства.
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ИСТОЧНИК KP.RU