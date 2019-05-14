2019-05-14T12:13:03+03:00
Общество

В Брянске 11-летний школьник ушиб спину, упав в автобусе

Похожее происшествия случилось и с 52-летней женщиной
Мария Дедкова
Поделиться:
Полицейские же продолжают проверку по фактам ДТП, выясняя их причины и обстоятельства.Полицейские же продолжают проверку по фактам ДТП, выясняя их причины и обстоятельства.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В Брянске в понедельник,13 мая, два человека получили травмы, упав в общественном транспорте, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Так, около семи часов вечера на улице Ульянова в автобусе не сумел удержаться 11-летний пассажир. В ДТП мальчик ушиб позвоночник.

Похожий случай произошел чуть раньше на улице Калинина. Около двух часов дня 52-летняя женщина упала в маршрутке № 246. По предварительной версии, 43-летний водитель микроавтобуса резко затормозил. В ДТП пассажирка получила ушибы головы, ноги, руки и груди.

Пострадавшим медики оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские же продолжают проверку по фактам ДТП, выясняя их причины и обстоятельства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для будущей дороги
В Сураже автомобилистка съехала в кювет и получила травму головы
Брянцев пригласили поучаствовать в книжном флешмобе
Брянская делегация принимает участие в III Международном съезде региональных операторов по обращению с ТКО
В Брянске нашли пропавшую Любовь Мальченкову
В Брянске 18 и 20 мая водителей ждут очередные сплошные проверки
Сотрудника брасовской колонии будут судить за попытку пронести наркотики для заключенного
В Брянской области на работу детских летних лагерей выделят 268,8 миллиона рублей
В основной период ЕГЭ сдадут 5876 брянских выпускников
В Брянске водителя ВАЗа наказали за выезд на встречку по записи регистратора
С начала года брянцы добровольно сдали 40 пистолетов и ружей
14-летний подросток из Дубровки украл мопед за 70 тысяч рублей
В Советском районе Брянска построят скейт-парк
Житель Брасовского района за месяц стащил с веранды знакомого все инструменты
В Брянске социальное такси могут сделать доступным для инвалидов по зрению и сердечников
Недобросовестные брянские застройщики смогут избежать уголовного преследования
В Брянске пройдет фестиваль радиоуправляемых машин
В Клинцах депутат избил 17-летнего парня
Брянскстат: средняя зарплата в области составила 27,7 тысячи рублей
Главу сельской администрации в Стародубском районе оштрафовали за темноту на улицах