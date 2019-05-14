В Брянской области начали ремонтировать федеральную трассу

14 Май 11:22 2019-05-14T11:22:02+03:00

Дорожники будут применять современные материалы , которые позволят увеличить срок службы полотна. Фото: пресс-служба Упрдор Москва-Бобруйск.

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В Брянской области начался ремонт участка федеральной трассы А-240 Брянск

- граница с Белоруссией . Здесь дорожники будут применять современные материалы , которые позволят увеличить срок службы полотна.

Также проект капитального ремонта предусматривает обустройство

дополнительных переходно-скоростных полос для разгона и торможения. Это позволит повысить безопасность водителей и увеличить пропускную способность трассы.

Помимо этого в Унечском и Клинцовском районах укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, остановочные комплексы пересечения и примыкания к федеральной трассе.

В ноябре этого года для проезда откроют участок со 123-го по 138-й километр. Еще 12 километров введут в эксплуатацию осенью 2020 года, сообщают в пресс-службе Упрдор Москва-Бобруйск.

Кроме того, обновят покрытие на двух участках трассы в Почепском,

Унечском и Злынковском районах, а также капитально отремонтируют мост через реку Каменка.

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ИСТОЧНИК KP.RU