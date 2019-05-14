В Брянской области начали ремонтировать федеральную трассу
В Брянской области начался ремонт участка федеральной трассы А-240 Брянск
- граница с Белоруссией . Здесь дорожники будут применять современные материалы , которые позволят увеличить срок службы полотна.
Также проект капитального ремонта предусматривает обустройство
дополнительных переходно-скоростных полос для разгона и торможения. Это позволит повысить безопасность водителей и увеличить пропускную способность трассы.
Помимо этого в Унечском и Клинцовском районах укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, остановочные комплексы пересечения и примыкания к федеральной трассе.
В ноябре этого года для проезда откроют участок со 123-го по 138-й километр. Еще 12 километров введут в эксплуатацию осенью 2020 года, сообщают в пресс-службе Упрдор Москва-Бобруйск.
Кроме того, обновят покрытие на двух участках трассы в Почепском,
Унечском и Злынковском районах, а также капитально отремонтируют мост через реку Каменка.
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ИСТОЧНИК KP.RU