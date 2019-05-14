Жительница Жирятинского района отправится в колонию за попытку удушить возлюбленного
В прошлом году женщину уже привлекали к ответственности за подобный случай
Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Жирятинского района отправится в колонию на семь месяцев за угрозу убийством.
16 марта выпившая женщина была дома у своего возлюбленного.
- Она повалила его на пол, схватила двумя руками за шею и, угрожая убить, стала душить, - рассказывают подробности истории в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В прошлом году 48-летнюю женщину уже привлекали к уголовной ответственности за похожее преступление.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU