Жительница Жирятинского района отправится в колонию за попытку удушить возлюбленного

14 Май 11:00 2019-05-14T11:04:34+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

В прошлом году женщину уже привлекали к ответственности за подобный случай

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Жительница Жирятинского района отправится в колонию на семь месяцев за угрозу убийством.

16 марта выпившая женщина была дома у своего возлюбленного.

- Она повалила его на пол, схватила двумя руками за шею и, угрожая убить, стала душить, - рассказывают подробности истории в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В прошлом году 48-летнюю женщину уже привлекали к уголовной ответственности за похожее преступление.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU