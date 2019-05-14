Бывший чиновник брянской мэрии пойдет под суд за похищение полумиллиона рублей
Бывшего начальника отдела управления по строительству и развитию Брянской городской администрации будут судить за мошенничество. По версии следствия, чиновник подделывал документы о зарплате, похитив таким образом 485 тысяч рублей.
- На стадии предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он возместил причиненный государству ущерб.
Однако чиновнику по закону по-прежнему грозит до шести лет колонии.
Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU