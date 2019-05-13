В Брянской области ищут пропавшего Юрия Кулакова
В Брянской области пропал 41-летний Юрий Кулаков. В последний раз его видели 11 мая в Жуковке. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Пропавший нуждается в медицинской помощи, предупреждают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Приметы Юрия Кулакова: рост около 160 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы и голубые глаза.
Был одет в черную футболку с горизонтальными желтыми полосками, черное трико. Обут - в серые сланцы.
Если вы знаете где находится Юрий Кулаков, позвоните по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU