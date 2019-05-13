2019-05-13T18:40:46+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего Юрия Кулакова

О местонахождении 41-летнего мужчины ничего не известно с 11 мая
Мария Дедкова
Поделиться:
Пропавший нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"Пропавший нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянской области пропал 41-летний Юрий Кулаков. В последний раз его видели 11 мая в Жуковке. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Пропавший нуждается в медицинской помощи, предупреждают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы Юрия Кулакова: рост около 160 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы и голубые глаза.

Был одет в черную футболку с горизонтальными желтыми полосками, черное трико. Обут - в серые сланцы.

Если вы знаете где находится Юрий Кулаков, позвоните по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянск снова попал в сотню лучших муниципалитетов страны
Депутатские стулья пришлись кстати брянской библиотеке
В Брянске покажут легендарные театральные костюмы
Трое брянских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады
Брянск в сотне лучших муниципалитетов России
На берегу озера в Брасовском районе нашли авиабомбу времен войны
Польская делегация отмечает в Брянске День Победы
В Брянске нашли нарушителей комендантского часа
Житель Дятькова оказался в коме после ссоры с приятелем
Без шансов?
Брянец угнал автомобиль, чтобы сдать его на металлолом
В Дятькове осудили подпольного торговца спиртным
В Брянске на улице Димитрова запретят стоянку
Проектом по восстановлению Дома Боровича займется фирма из Тамбова - ООО «Ростехпроект»
Брянцам предложили пересчитать соловьев
32-летнюю жительницу Выгоничского района обвиняют в убийстве односельчанина
Выборы на Брянщине назвали балаганом и театром абсурда
Брянский пункт отбора на военную службу по контракту признали лучшим в стране
Прокуратура: В Брянской области стали чаще подделывать документы
В Фокинском районе Брянска загорелся ларек
Из Брянска отправился первый самолет в Анапу
В Трубчевске депутат «забыл» отчитаться о своих доходах
В Брянске 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки
В Клинцах прошел велопробег, посвященный Дню Победы
В Брянскую область не пустили больше 23 тонн перца и томатов
13 мая в Брянской области обещают грозы