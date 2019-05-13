2019-05-13T18:39:38+03:00
Общество

Брянск снова попал в сотню лучших муниципалитетов страны

Нашему городу вручат специальный серебряный знак
Елена РАКОВА
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Главными направлениями для оценки города в конкурсе за 2018 год стали экономика, инвестиции, благоустройство.Главными направлениями для оценки города в конкурсе за 2018 год стали экономика, инвестиции, благоустройство.Фото: Марина АНТОНОВА
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В этом году Брянск снова вошел в топ-100 лучших муниципалитетов России. Рейтинг за 2018 года составил клуб руководителей муниципальной сферы. Нашему городу вручат серебряный знак "Муниципальное развитие".

- Брянск оказался в одном перечне с Волгоградом, Грозным, Нижним Новгородом, Омском, Симферополем, Якутском, Самарой, Новороссийском и другими большими и малыми городами страны, - рассказали в брянском горсовете. - Крупнейшее в России объединение руководителей муниципалитетов общественное движение "Клуб руководителей муниципальной сферы" проводит подобный конкурс в третий раз. Брянск является его постоянным участником и всегда оказывается в перечне лучших муниципалитетов страны.

Кстати, главными направлениями для оценки в конкурсе за 2018 год стали экономика, инвестиции, благоустройство. Клуб руководителей муниципальной сферы отметил "устойчивый рост основных показателей экономического, инфраструктурного и хозяйственного развития города Брянска, консолидированные усилия жителей по всестороннему развитию муниципалитета".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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