Брянск снова попал в сотню лучших муниципалитетов страны
В этом году Брянск снова вошел в топ-100 лучших муниципалитетов России. Рейтинг за 2018 года составил клуб руководителей муниципальной сферы. Нашему городу вручат серебряный знак "Муниципальное развитие".
- Брянск оказался в одном перечне с Волгоградом, Грозным, Нижним Новгородом, Омском, Симферополем, Якутском, Самарой, Новороссийском и другими большими и малыми городами страны, - рассказали в брянском горсовете. - Крупнейшее в России объединение руководителей муниципалитетов общественное движение "Клуб руководителей муниципальной сферы" проводит подобный конкурс в третий раз. Брянск является его постоянным участником и всегда оказывается в перечне лучших муниципалитетов страны.
Кстати, главными направлениями для оценки в конкурсе за 2018 год стали экономика, инвестиции, благоустройство. Клуб руководителей муниципальной сферы отметил "устойчивый рост основных показателей экономического, инфраструктурного и хозяйственного развития города Брянска, консолидированные усилия жителей по всестороннему развитию муниципалитета".
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ИСТОЧНИК KP.RU