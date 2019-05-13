2019-05-13T18:32:08+03:00
Политика

Депутатские стулья пришлись кстати брянской библиотеке

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Сергей Антошин в ответ на просьбу руководства учреждения приобрел для него двадцать стульевСергей Антошин в ответ на просьбу руководства учреждения приобрел для него двадцать стульев
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В адрес депутата Брянской областной Думы, председателя постоянного комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Сергея Антошина поступило Благодарственное письмо от директора Централизованной системы общедоступных библиотек Брянска Галины Моцар. Таким образом отмечена помощь, которую оказал Сергей Сергеевич библиотеке поселка Октябрьский Бежицкого района областного центра. Депутат в ответ на просьбу руководства учреждения приобрел для него двадцать стульев.

«Казалось бы, ну что в том, чтобы приобрести стулья для читателей. Вроде мелочи, но подобных статей расхода в бюджете наших библиотек много - на все денег не хватает. Приходится расставлять приоритеты, и стулья в их число не всегда попадают. Спасибо большое депутату Брянской областной Думы Сергею Антошину, который не остался равнодушным к нашей просьбе помочь с приобретением стульев для поселковых книголюбов. Собственно говоря, мы и обратились к нему, будучи уверенными, что найдем понимание. Мы не ошиблись», - сказала руководитель библиотеки № 10 поселка Октябрьский Светлана Валькова, передавая Благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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