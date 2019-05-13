2019-05-13T18:15:21+03:00
Звезды

В Брянске покажут легендарные театральные костюмы

В драмтеатре открывается новая выставка
Елена РАКОВА
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Фото: Брянская городская администрация.Фото: Брянская городская администрация.
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Брянцы смогут увидеть легендарные театральные костюмы Андрея Климова. Выставка эскизов художника и костюмов открывается 14 мая в брянском театре драмы имени Алексея Толстого.

- Посетители выставки смогут побывать в мастерской художника, увидеть скрытую от глаз публики, но невероятно важную и сложную часть работы, без которой невозможно рождение ни одного спектакля, - рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. - В экспозиции не только эскизы и рисунки, но и театральные костюмы, созданные по замыслам художника.

На выставке представлены более 20 эскизов к спектаклям «Кабала святош» (Центральный академический театр Российской Армии), «Кириллин день» (Брянский театр драмы имени Алексея Толстого), «Этот безумец Платонов» (Центральный академический театр Российской Армии) и 7 театральных костюмов к спектаклю «Кириллин день» (Брянский театр драмы имени Алексея Толстого). (0+)

Выставка будет работать с 14 по 25 мая ежедневно с 18.30 до 21.00. Телефон для справок: 74-39-38.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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