Трое брянских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады
Брянские школьники оказались в числе призеров Всероссийской олимпиады. Ученик 11 «В» класса гимназии № 7 из Брянска Михаил Ященко достойно выступил на олимпиаде по английскому.
Подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и по биологии. Школьники соревновались в теоретическом и практическом турах. Призером среди 11 классов стал ученик брянской гимназии № 1 Всеволод Володин.
На олимпиаде по МХК отличилась Елизавета Кривоносова из новозыбковской школы №9.
Напомним, победители и призеры заключительного этапа олимпиады без вступительных экзаменов поступают в вузы в соответствии с профилем олимпиады.
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ИСТОЧНИК KP.RU