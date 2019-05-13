Трое брянских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-13T17:42:18+03:00

Напомним, победители и призеры заключительного этапа олимпиады без вступительных экзаменов поступают в вузы в соответствии с профилем олимпиады. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ребята отличились в английском, биологии и МХК

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Брянские школьники оказались в числе призеров Всероссийской олимпиады. Ученик 11 «В» класса гимназии № 7 из Брянска Михаил Ященко достойно выступил на олимпиаде по английскому.

Подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и по биологии. Школьники соревновались в теоретическом и практическом турах. Призером среди 11 классов стал ученик брянской гимназии № 1 Всеволод Володин.

На олимпиаде по МХК отличилась Елизавета Кривоносова из новозыбковской школы №9.

Напомним, победители и призеры заключительного этапа олимпиады без вступительных экзаменов поступают в вузы в соответствии с профилем олимпиады.

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ИСТОЧНИК KP.RU