2019-05-13T16:51:18+03:00
Общество

Брянск в сотне лучших муниципалитетов России

По результатам оценки клуба руководителей муниципальной сферы Брянск вошёл в перечень «100 лучших муниципалитетов России 2018 года» с вручением Серебряного знака «Муниципальное развитие»
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Брянск оказался в одном перечне с Волгоградом, Грозным, Нижним Новгородом, Омском, Симферополем, Якутском, Самарой, Новороссийском и другими большими и малыми городами страны.

Крупнейшее в России объединение руководителей муниципалитетов общественное движение «Клуб руководителей муниципальной сферы» проводит подобный конкурс в третий раз. Брянск является его постоянным участником и всегда оказывается в перечне лучших муниципалитетов страны.

Отбор состоит из четырёх этапов. Основным условием включения в итоговый перечень являются динамизм, открытость, устремление муниципалитета к развитию и успеху. Главными направлениями для оценки в конкурсе за 2018 год стали экономика, инвестиции, благоустройство.

Клуб руководителей муниципальной сферы отметил «устойчивый рост основных показателей экономического, инфраструктурного и хозяйственного развития города Брянска, консолидированные усилия жителей по всестороннему развитию муниципалитета».

Глава общественного движения «Клуб руководителей муниципальной сферы» Михаил Ошлаков поздравил брянцев и Главу города Александра Хлиманкова с победой в конкурсе и пожелал жителям и органам власти добиваться новых успехов в развитии родного края, укреплять положение лидеров муниципального развития России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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