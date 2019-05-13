На берегу озера в Брасовском районе нашли авиабомбу времен войны

СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-13T16:49:52+03:00

Еще один опасный предмет в этот же день нашли в лесу у поселка Домашово в Брянском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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На берегу озера в селе Холмецкий Хутор, что в Брасовском районе, нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в МЧС в понедельник, 13 мая. На место выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

Еще один опасный предмет в этот же день нашли в лесу у поселка Домашово в Брянском районе. Оказалось, что это артиллерийский снаряд. Взрывоопасные предметы обезвредили спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU