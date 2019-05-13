2019-05-13T16:40:00+03:00
Общество

Польская делегация отмечает в Брянске День Победы

В Брянске прошли торжества в честь главного праздника страны. Основная роль в них отведена ветеранам Великой Отечественной войны. Благодарность им выразили в том числе гости города из польского Конина
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Торжества в Брянске начались с почестей в местах воинских захоронений и на площади Воинской Славы. Вместе с представителями всех уровней властей цветы к монументам возложил Президент польского Конина Пётр Корытковски, депутат Конинского городского Совета Славомир Лорек, заместитель председателя Общества сотрудничества «Польша-Восток» Здзислав Яцашек.

Польская делегация прошествовала по центральному проспекту Брянска в параде поколений, который возглавили ветераны Великой Отечественной войны. Пётр Корытковски поздравил брянцев с Днём Победы на площади Партизан: «Этот день очень важен для российского народа. Он очень важен для всей Европы, в том числе и поляков, которые вместе с Красной армией сражались на фронтах Второй мировой войны. Я преклоняю голову перед теми, кто участвовал в этой страшной войне, особенно перед теми, кто не вернулся с полей боёв. Передаю самые тёплые поздравления жителям Брянска от жителей города-побратима Конина, с которым Брянск сотрудничает уже 24 года. Желаю всем вам мира!»

Польские гости поделились своими впечатлениями о шествии Бессмертного полка в Брянске, в котором вместе с ними приняли участие несколько десятков тысяч жителей областного центра: «Я очень впечатлён таким количеством людей, которые вышли сегодня с портретами своих родных – участников войны. Здесь всех переполняют чувства гордости и благодарности. Я очень рад, что могу сегодня быть с вами», - сказал Президент Конина.

В День Победы руководители Брянска устроили для польских гостей экскурсию на мемориал «Партизанская поляна».

«Это важное для всех брянцев место поклонения, сохранения и передачи памяти, - пояснил Александр Хлиманков. – Мы рады, что сегодня с нами его могут посетить и разделить нашу гордость, благодарность и скорбь друзья из польского Конина».

«Наши гости увидели отношение брянцев к нашим святыням. На Партизанской поляне сегодня очень много людей, которые по велению сердец приехали почтить память тех, кто отвоевал нашу свободу», - сказал Александр Макаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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