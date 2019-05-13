2019-05-13T16:22:22+03:00
Общество

В Брянске нашли нарушителей комендантского часа

Родителям подростков грозят штрафы
Мария Дедкова
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В администрации напоминают, что с 1 сентября по 31 мая с 22.00 до 5.00 подростки не должны находится на улице без взрослых.В администрации напоминают, что с 1 сентября по 31 мая с 22.00 до 5.00 подростки не должны находится на улице без взрослых.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске прошли очередные рейды по поиску нарушителей комендантского часа. Сотрудники администрации и полицейские обследовали территории, прилегающие к школам №№3, 54, 60, гимназии №6 и Брянскому строительному техникуму имени Жуковского», сквер имени Камозина, а также территории жилых домов и микрорайонов. Подростков-нарушителей все же обнаружили.

- Со всеми провели разъяснительную работу, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Их родителям теперь грозит штраф.

С начала года после 22.00 часов выявили 106 нарушителей. 94 родителя привлекли к административной ответственности.

В администрации напоминают, что с 1 сентября по 31 мая с 22.00 до 5.00 подростки не должны находится на улице без взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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