Житель Дятькова оказался в коме после ссоры с приятелем

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-13T15:06:05+03:00

Теперь горожанину предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В одном из домов в Дятькове полицейские обнаружили 47-летнего мужчину без сознания. Как оказалось, пострадавший впал в кому. Его госпитализировали.

Правоохранители стали выяснять обстоятельства случившегося.

- Дома у потерпевшего нередко собирались компании, чтобы весело провести время и выпить, - рассказывают подробности дела в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Свидетелей того, как хозяин дома оказался без сознания, не было.

Но правоохранители выяснили, что предполагаемым виновником случившегося мог быть 23-летний местный житель.

Позже парень признался, что поссорился с хозяином дома, несколько раз толкнул его. Когда оппонент ударился головой о дверной косяк и потерял сознание, молодой человек испугался и убежал.

Теперь горожанину предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». За это жителю Дятькова грозит штраф, исправительные работы или до шести месяцев колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU