Без шансов?
Жители Брянска ломают контейнеры для раздельного сбора мусора
Вандалы сбивают с сетчатых контейнеров замки, воруют крышки, разбивают ящики
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Только за минувшие выходные региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» зафиксировал четыре факта вандализма: с сетчатых контейнеров сбивают замки, воруют крышки, разбивают ящики. В компании готовят заявление в полицию.
Большинство правонарушений произошло в Володарском районе города. Так, беспредел на контейнерных площадках устроили по адресам: ул.Чернышевского, 56 б и ул. Рылеева, 15.
Похоже, некоторые брянцы до сих пор не понимают, что «мусорная реформа» и необходимость сортировать отходы – шанс, который мы все сегодня даем будущим поколениям, на жизнь в чистой окружающей среде.
ИСТОЧНИК KP.RU