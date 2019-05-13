Без шансов?

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-13T14:56:41+03:00

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Только за минувшие выходные региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» зафиксировал четыре факта вандализма: с сетчатых контейнеров сбивают замки, воруют крышки, разбивают ящики. В компании готовят заявление в полицию.

Большинство правонарушений произошло в Володарском районе города. Так, беспредел на контейнерных площадках устроили по адресам: ул.Чернышевского, 56 б и ул. Рылеева, 15.

Похоже, некоторые брянцы до сих пор не понимают, что «мусорная реформа» и необходимость сортировать отходы – шанс, который мы все сегодня даем будущим поколениям, на жизнь в чистой окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU