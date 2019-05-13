Брянец угнал автомобиль, чтобы сдать его на металлолом

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-13T14:15:22+03:00

Теперь ему грозит до пяти лет колонии

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В Брянске по подозрению в краже задержали жителя поселка Верный Путь. По версии следствия, именно он украл автомобиль и хотел сдать его на металлолом.

С заявлением о пропаже ВАЗа-21061 в полицию обратился 43- летний житель Советского района. Украденная машина стояла неподалеку от его дома.

Подозреваемого в угоне задержали в этот же день. Им оказался 29-летний житель поселка Верный путь Брянского района.

Теперь за кражу ему грозит до пяти лет колонии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU