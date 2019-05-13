В Дятькове осудили подпольного торговца спиртным
В Дятькове осудили участника группы, специализировавшейся на производстве поддельного алкоголя.
С декабря 2015-го по июль 2016- го брянец вместе с пятью приятелями организовал на окраине Дятькова промышленное производство.
- Во время обыска склада изъяли больше восьми тысяч бутылок спиртного стоимостью около 1,3 миллиона рублей, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Продукцию приготовили для отправки на продажу.
Произведенный на подпольном заводе алкоголь хранился на складе в Брянске, а затем его продавали через сельские магазины и гаражи.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
39-летний брянец долго был в розыске. Однако его все же задержали.
Суд приговорил виновного к 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU