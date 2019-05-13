В Дятькове осудили подпольного торговца спиртным

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-13T13:56:41+03:00

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Он получил 3,5 года колонии и штраф в 600 тысяч рублей

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В Дятькове осудили участника группы, специализировавшейся на производстве поддельного алкоголя.

С декабря 2015-го по июль 2016- го брянец вместе с пятью приятелями организовал на окраине Дятькова промышленное производство.

- Во время обыска склада изъяли больше восьми тысяч бутылок спиртного стоимостью около 1,3 миллиона рублей, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Продукцию приготовили для отправки на продажу.

Произведенный на подпольном заводе алкоголь хранился на складе в Брянске, а затем его продавали через сельские магазины и гаражи.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

39-летний брянец долго был в розыске. Однако его все же задержали.

Суд приговорил виновного к 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU