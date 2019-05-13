2019-05-13T13:56:41+03:00
Происшествия

В Дятькове осудили подпольного торговца спиртным

Он получил 3,5 года колонии и штраф в 600 тысяч рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Решение суда пока не вступило в законную силу.Решение суда пока не вступило в законную силу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Дятькове осудили участника группы, специализировавшейся на производстве поддельного алкоголя.

С декабря 2015-го по июль 2016- го брянец вместе с пятью приятелями организовал на окраине Дятькова промышленное производство.

- Во время обыска склада изъяли больше восьми тысяч бутылок спиртного стоимостью около 1,3 миллиона рублей, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Продукцию приготовили для отправки на продажу.

Произведенный на подпольном заводе алкоголь хранился на складе в Брянске, а затем его продавали через сельские магазины и гаражи.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

39-летний брянец долго был в розыске. Однако его все же задержали.

Суд приговорил виновного к 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянск в сотне лучших муниципалитетов России
На берегу озера в Брасовском районе нашли авиабомбу времен войны
Польская делегация отмечает в Брянске День Победы
В Брянске нашли нарушителей комендантского часа
Житель Дятькова оказался в коме после ссоры с приятелем
Без шансов?
Брянец угнал автомобиль, чтобы сдать его на металлолом
В Брянске на улице Димитрова запретят стоянку
Проектом по восстановлению Дома Боровича займется фирма из Тамбова - ООО «Ростехпроект»
Брянцам предложили пересчитать соловьев
32-летнюю жительницу Выгоничского района обвиняют в убийстве односельчанина
Выборы на Брянщине назвали балаганом и театром абсурда
Брянский пункт отбора на военную службу по контракту признали лучшим в стране
Прокуратура: В Брянской области стали чаще подделывать документы
В Фокинском районе Брянска загорелся ларек
Из Брянска отправился первый самолет в Анапу
В Трубчевске депутат «забыл» отчитаться о своих доходах
В Брянске 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки
В Клинцах прошел велопробег, посвященный Дню Победы
В Брянскую область не пустили больше 23 тонн перца и томатов
13 мая в Брянской области обещают грозы